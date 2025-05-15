Форум проектировщиков Подмосковья пройдет в Центральном доме архитектора 30 мая

В Центральном доме архитектора 30 мая пройдет девятый Форум проектировщиков Московской области. Мероприятие объединит свыше 400 участников.

Ключевой темой форума в этом году станет изменение масштаба работ.

«Совместно с экспертами мы обсудим, возможно ли создание проектов жилой застройки премиум-класса за границами МКАД и какие новые сценарии культурного программирования территории могут раскрыть потенциал городов Подмосковья. Участники форума узнают о важных изменениях в региональных нормативах градостроительного проектирования и новых возможностях цифровизации в градостроительной отрасли», — пояснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На мероприятии презентуют исследование и методические рекомендации на тему объектов общественного назначения. Кроме того, лекцию проведет руководитель архитектурного бюро «ЛабваПро» Станислав Кулиш.

Пройти регистрацию для участия в форуме можно по ссылке.