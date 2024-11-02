Форум председателей советов многоквартирных домов прошел в Подольске
Специалисты жилищно-коммунального хозяйства встретились с активистами на форуме «Управдом». Мероприятие посетили глава Подольска Григорий Артамонов и председатель совета депутатов Алексей Никулин.
Одной из тем для обсуждения стала работа «Управляющей компании Подольск», которая обслуживает основную часть жилых домов муниципалитета. Организация увеличила в четыре раза штат слесарей, дворников и уборщиц — теперь в нем числится около 1500 человек. До конца текущего года компания планирует укомплектовать штат на 90%.
«УК Подольск» получила в 2024 году большую субсидию от правительства Подмосковья. «Понимаю, что наши жители очень хотят видеть результаты как можно скорее. Но прошу набраться терпения. Мы завершаем перенастройку всех важных процессов», — заявил
глава округа. Он рассказал, что за каждым участком территории муниципалитета
закрепили руководителя и бригаду рабочих, а также создали чаты в Telegram.
Встреча в формате диалога продолжалась более трех часов, все прозвучавшие обращения были рассмотрены. Григорий Артамонов подчеркнул, что одной из главнейших задач власти является эффективное взаимодействие с горожанами, и поблагодарил активистов за неравнодушие и обратную связь.
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