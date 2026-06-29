Форум председателей советов МКД «Управдом» прошел в Подольске

В пленарном заседании приняли участие заместители главы округа Александр Золотов и Михаил Саруханов, а также представители администрации и профильных ведомств. На встрече с жителями зачитали доклады по ряду актуальных направлений, в том числе реализации программы капремонта на 2026–2028 годы.

В Подольске насчитывается 1969 многоквартирных домов под управлением 29 организаций, при этом более 1600 МКД включено в 45-летнюю программу на период 2014–2058 годов. Краткосрочный план на 2026 год предусматривает ремонт 345 конструктивных элементов в 82 домах.

Работы уже завершены по 21 элементу в 11 МКД. Качество контролируют представители ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

На форуме также затронули тему благоустройства территорий, в том числе после перекладки теплосетей. Отдельно обсудили ремонт асфальтобетонного покрытия — всего запланировано обустроить 20 народных троп, шесть из которых уже завершены.