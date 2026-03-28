Форум председателей многоквартирных домов прошел в Химках

Встреча «Управдом» состоялась 26 марта в пресс-центре «Арены Химки». Мероприятие собрало около 100 активных жителей округа.

Участниками стали председатели советов домов, активисты жилищно-коммунального хозяйства, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций и местные жители.

Глава округа Инна Федотова отметила, что особое внимание на форуме уделяется обратной связи. По ее словам, именно председатели советов домов первыми видят проблемы, и важно, чтобы решения принимались оперативно.

В ходе встречи обсудили замену приборов учета электроэнергии, подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов и обслуживание газового оборудования. Отдельно затронули программу капитального ремонта многоквартирных домов.

Депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что форум «Управдом» — это действенный рабочий инструмент, который позволяет убрать барьеры между жителями и ресурсоснабжающими организациями, решая вопросы напрямую, без бюрократии. Он добавил, что задача — обеспечить строгий контроль за качеством коммунальных услуг и сроками работ.

В рамках встречи представители «МосОблЕИРЦ», «Водоканала», «Мособлэнерго», Фонда капитального ремонта, «Мособлгаза» и управляющих компаний провели прием и консультации для жителей.

Такие мероприятия помогают наладить диалог между всеми участниками и совместно определить задачи по развитию округа.