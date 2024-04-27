Форум предпринимателей «Бизнес-ReStart» прошел в Химках | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 18:00 Форум предпринимателей «Бизнес-ReStart» прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360 в

Свыше 20 бизнесменов представили свою продукцию на форуме «Бизнес-ReStart 2024» в Химках. Задача форума — продемонстрировать предпринимателям доступные меры поддержки.

Бизнесмены обсудили создание бизнес-сообщества «Мечта». Новая площадка объединит предпринимателей округа.

Реклама

«Многие предприниматели не всегда знают, кто чем занимается в городском округе, и такие встречи — это замечательная возможность заявить о себе», — поделился руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в городских округах Химки, Лобня и Долгопрудный Андрей Центеров.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Муниципальный депутат Артур Каримов рассказал о мерах поддержки бизнеса Торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу Химки.

«Мы собрались специально для того, чтобы проинформировать предпринимателей о мерах поддержки, которыми они могут воспользоваться. Это — субсидирование, дополнительные бонусы, промышленные или инвестиционные проекты, развитие связей с деловыми округами зарубежных стран и многое другое», — рассказал Артур Каримов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».