Форум предпринимателей «Бизнес-Restart» прошел в Химках

Ежегодный форум «Бизнес-Restart» собрал предпринимателей для обсуждения перспектив развития местного бизнеса. В городском округе зарегистрировано почти 23 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, и их число ежегодно растет на 5–7%.

Участники смогли представить свои продукты и услуги, установить новые деловые контакты и узнать о действующих мерах поддержки.

«Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах. С 2022 по 2024 год 37 социальных предприятий получили субсидии из регионального бюджета на 238 миллионов рублей. В этом году четыре компании стали участниками программы „Франшиза“, восемь компаний — программы „Маркетплейс“, — подчеркнула глава Химок Елена Землякова.

Среди ключевых программ поддержки — льготная аренда помещений, субсидии на оборудование и помощь в выходе на цифровые торговые площадки.

«Мы продолжаем работать над созданием благоприятных условий для бизнеса в Химках. Наша задача — сделать так, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя защищенным и мог реализовывать свои планы», — отметил заместитель главы Химок Александр Морозов.

На форуме также обсудили грядущие изменения для бизнеса, включая пересмотр ставки НДС и корректировку условий упрощенной системы налогообложения. Несмотря на это, условия ведения бизнеса в регионе останутся комфортными для предпринимателей.