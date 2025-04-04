Сегодня 09:46 Форум по здоровому питанию для спортсменов прошел в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Спортсмены

Чехов

конкурсы

Организатором и центральной площадкой «Кулинарного поединка» уже в шестой раз стало Чеховское спортивное училище олимпийского резерва. В межрегиональном форуме приняли участие 10 команд из Московской, Смоленской и Тульской областей.

Открыл мероприятие глава Чехова Михаил Собакин. «Здоровое питание — это здорово. Сегодня наши олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта — яркое тому подтверждение. Они своим примером показывают, как надо расти и развиваться, как добиваться целей. И благодаря большому количеству тренировок и правильному питанию вы достигнете тех высот, которых достигли наши гости», — отметил руководитель муниципалитета.

Почетными гостями форума стали известные спортсмены: олимпийский чемпион по гандболу Владимир Максимов, бронзовый призер Олимпиады по водному поло Евгений Гришин, чемпионка мира по легкой атлетике Татьяна Чебыкина и олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. Живое общение с легендами спорта получилось увлекательным. Юные спортсмены узнали много интересного от прославленных ветеранов.

Участники форума «Роль здорового питания в системе подготовки спортсменов училищ олимпийского резерва» продемонстрировали свое мастерство в конкурсах по географии, театрализованном представление национальных блюд, определении названий круп и специй с закрытыми глазами, приготовлении блюда по образцу и многом другом.