Форум по вопросам ЖКХ прошел в Солнечногорске

Муниципальный форум «Управдом» состоялся 14 мая в городском центре науки, техники и досуга «Лепсе» в Солнечногорске. Участники обсудили модернизацию инженерной инфраструктуры, капитальный ремонт многоквартирных домов, задолженность за коммунальные ресурсы и тарифы.

В форуме приняли участие представители администрации округа, ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Фонда капитального ремонта и Управления технического надзора Подмосковья, единого информационно-расчетного центра «МосОблЕИРЦ», акционерного общества «Мособлгаз», управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также председатели и члены советов многоквартирных домов, жилищные активисты и депутаты.

Заместитель главы округа Леонид Степанов отметил, что в 2026 году продолжают реализацию масштабных программ, стараясь донести до каждого жителя, какие изменения их ждут и как они повлияют на комфорт проживания и качество услуг.

В программу капитального ремонта в этом году вошли 52 дома в Солнечногорске. Участники также подробно обсудили модернизацию тепло- и водоснабжения, водоотведения, строительство котельных, водозаборных узлов и канализационно-насосных станций, замену электрических и газовых сетей.

Председатель координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко отметила, что форум посетили около 100 активных жителей, которым важно знать об изменениях в жилищно-коммунальном хозяйстве и законодательстве, чтобы быть грамотными собственниками и выстраивать диалог с ресурсоснабжающими, управляющими организациями и администрацией.

Отдельно обсудили задолженность за коммунальные услуги и напомнили жителям о последствиях несвоевременной оплаты. На форуме также дали разъяснения по тарифам и ценообразованию, качеству услуг и ответили на вопросы участников.