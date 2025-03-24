Форум по вопросам ЖКХ прошел в Подмосковье

Первый в этом году муниципальный форум «Управдом» прошел в Краснознаменске. На нем обсудили важные вопросы по теме ЖКХ.

В форуме приняли участие представители администраций округов, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также ассоциации председателей МКД, Министерства по содержанию территорий и других ведомств.

На встрече обсудили вопросы организации собраний собственников в системе «ГИС ЖКХ», а также начисление платы за водоотведение. Кроме того, жители смогли задать свои вопросы представителям профильных ведомств.

Форум «Управдом» проводят в округах Подмосковье четыре раза в год. На нем решают вопросы сферы ЖКХ, а также содержания общедомового имущества.