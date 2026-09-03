Форум по вопросам ЖКХ прошел в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске 31 августа прошел муниципальный форум «Управдом». Жители, председатели советов многоквартирных домов и представители власти обсудили подготовку к отопительному сезону, капремонт и благоустройство.

Работы по подготовке многоквартирных домов к зиме в округе идут по графику, без отставаний. 88% из 1019 многоквартирных домов уже полностью готовы к предстоящему отопительному сезону.

На форуме обсудили вопросы, которые поднимались на прошлой встрече: какие проблемы удалось решить, а какие все еще требуют внимания. В поселке Атепцево (дома 2, 4, 6, 8) заменили баки на контейнерной площадке. Дом на Латышской, 15Б включили в краткосрочную программу капремонта. По адресу Профсоюзная, 39А работы пока не проводились — в частности, не отремонтирована отмостка. Представители профильных служб заверили, что сделают все необходимое до 15 сентября.

Жители дома на Пешехонова, 3 попросили установить противоскользящие коврики на входной группе — их уже заказали. Не все обращения носят характер жалоб: жители Апрелевки поблагодарили за позитивные изменения в городе за последние пять лет.

Однако нерешенные вопросы остаются. Жители дома на Войкова, 14 пожаловались на течь кровли, из-за которой мокнет фасад и заливает квартиры. Сигнал взят в работу. Форум «Управдом» — это площадка для быстрого поиска решений и выстраивания обратной связи между жителями и службами ЖКХ.