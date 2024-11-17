Форум по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прошел в Лобне

В объединенном городском коммунальном форуме приняли участие специалисты администрации, председатели советов домов, а также сотрудники управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Самых активных и неравнодушных жителей наградили грамотами и ценными подарками.

«Я надеюсь, что будет полезной информации. Мне нравится и подача материала, и как он воспринимается. Есть тонкие вещи, которые мы просто не можем знать, а здесь, когда вопрос задаешь, сразу получаешь исчерпывающий ответ. Форум очень интересный», — поделилась старшая по дому Анастасия Кручинина.

Сотрудники управляющих компаний смогли оценить результаты работы и наметить дальнейшие планы, а жители активно задавали вопросы и стремились их решить.

Диалог показал, что людей волнуют состояние подвала и кровель, сроки ремонтов и благоустройства территорий, организация вывоза мусора и уборки снега. Горожане также приходили и с предложениями. Они считают, что любые вопросы нужно решать сообща.

«Дом — это наша, как говорится, маленькая родина. Мы в нем живем. От кого зависят чистота и уют? Это в руках нас!» — поделилась жительница микрорайона Южный Елена Сметанникова.

Активным жителям вручили грамоты и ценные подарки, ведь именно их жизненная позиция помогает решать многие коммунальные вопросы.

«Что такое активист? Это люди, которые мне постоянно пишут и рассказывают о проблемах не только своего дома. Есть такие, кто рассказывают о проблемах, куда нужно посмотреть, привлекают мое внимание. Поверьте, ничего не остается без внимания. Любая проблема, которая озвучивается, мы стараемся либо наметить план ее решения, либо максимально быстро ее решить», — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В Лобне используют разные способы общения с жителями: выездные администрации, регулярные обходы, чаты управляющих компаний. Городской форум стал еще одной площадкой для диалога.

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