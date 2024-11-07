Форум по вопросам жилищно-коммунального хозяйства пройдет в Лобне 14 ноября

Традиционный форум «Управдом» откроется в четверг, 14 ноября, в здании администрации муниципалитета. Мероприятие проводится ежеквартально и состоится уже в четвертый раз.

Целью форума является объединение всех заинтересованных служб и жителей города для обсуждения важных вопросов и проблем жилищно-коммунального хозяйства. На одной площадке соберутся сотрудники администрации Лобни и органов надзора, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, председатели советов многоквартирных домов и активные горожане.

На вопросы участников форума ответят работники коммунальных служб. Такой формат дает жителям муниципалитета возможность высказать замечания, пожелания и предложения по различным направлениям в сфере ЖКХ

Регистрация желающих принять участие в мероприятии будет проходить до 10:00 13 ноября. Запись ведется по телефону: +7 925 114 90 34.

Форум начнется в 17:00 в здании администрации Лобни по адресу: улица Ленина, 21.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».