Форум по вопросам развития библиотек Подмосковья прошел в Щелкове

Участники обсудили стратегию и тенденции развития библиотек в Подмосковье, а также ознакомились с опытом российских и местных библиотек в актуализации ресурсов и создании востребованных культурных проектов.

В числе гостей мероприятия оказались руководители органов управления культурой из муниципальных образований области, представители профсоюзных организаций, а также сотрудники муниципальных библиотек.

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков рассказал об изменениях в библиотечной системе региона за последние десять лет, подчеркнув важность модернизации. Он также обсудил актуальные характеристики спроса в культурной сфере и его дальнейшие тенденции.

Дядьков отметил, что с 2020 года, благодаря национальному проекту «Культура», библиотеки смогли получить более 200 миллионов рублей на развитие материально-технической базы. В дополнение, в рамках региональной программы на модернизацию выделено еще 300 миллионов рублей, рассчитанных до 2027 года.

За указанный период значительно увеличилось финансирование ремонтов библиотек из муниципальных бюджетов, что позволило провести полный или частичный ремонт в 98 библиотеках. Также выросло число подготовленных кадров.

Внедрение системного расписания позволило существенно увеличить количество мероприятий в библиотеках, а запуск цифрового сервиса «Мое Подмосковье» обеспечил единую платформу для представления фондов всех библиотек области в региональном электронном каталоге.