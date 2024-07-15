Форум по вопросам работы «Добро. Центров» прошел в Подмосковье

Форум, который прошел 15 июля в Звездном городке, собрал свыше 160 специалистов, ответственных за развитие добровольчества и молодежной политики в Подмосковье. Основным вопросом встречи стало функционирование «Добро. Центров».

Организации выступают в роли центров реализации социальных и гражданских инициатив в городах и создают эффективные условия для активной волонтерской деятельности среди молодежи. Мероприятие было организовано Министерством информации и молодежной политики Московской области.

Как отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, региональное движение «Волонтеры Подмосковья» насчитывает более 48 тысяч участников. Они активно занимаются различными видами деятельности, начиная от сбора гуманитарной помощи для участников СВО и их семей, и заканчивая организацией летних программ для детей и экологическими акциями.

«Это точки притяжения неравнодушных людей, которые хотят сделать наше Подмосковье еще лучше. На данный момент в регионе уже открыто 15 центров, еще 9 откроются до конца года», —добавила Швелидзе.

В рамках мероприятия прошел семинар ассоциации «Добро.РФ» под названием «Центр общественного развития „Добро.Центр — социальная франшиза федерального масштаба“. В ходе события специалисты рассказали о работе центров, доступной поддержке инициатив, процедуре открытия центра в городе.

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