Форум по вопросам пожарной безопасности прошел в Раменском

«Мособлпожспас» впервые провел круглый стол по повышению уровня пожарной безопасности и готовности к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Московской области. Местом проведения встречи выбрали Дворец культуры «Сатурн» в Раменском.

Гостей встречала выставка спецтехники, а в фойе представили современный арсенал оборудования, используемого в работе. Участники обсудили актуальные вопросы безопасности. В деле, где самое важно спасение жизни, счет всегда идет на минуты. Поэтому для повышения оперативности внедряются современные технологии. Вся бумажная работа цифровизируется, и для этого разработан ряд программ. Спасатели уже начинают активно использовать беспилотники. С их помощью они могут, например, доставлять противогазы, веревочные лестницы.

Также заострили внимание на том, что с наступлением весны возрастает риск возникновения пожаров на открытых территориях. Администрация Раменского муниципального округа принимает комплекс профилактических мер.

«Только совместными усилиями мы сможем минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Призываю всех жителей округа соблюдать правила пожарной безопасности, быть бдительными и сообщать о возгораниях по телефонам экстренных служб, участвовать в профилактических мероприятиях и распространять полезную информацию среди соседей и близких», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Мероприятие провели в формате живого общения. Каждый участник мог сказать свое слово, внести предложения, чтобы после поделиться информацией с коллегами.