Форум по вопросам благоустройства и ЖКХ прошел в Чехове

На муниципальном форуме «Чехов: код комфорта — 2026» представители Чехова, Серпухова, Бронниц и Ступина рассказали о переменах, произошедших за пять лет реализации Народной программы партии «Единая Россия». В Подмосковье она выполнена более чем на 98%.

В Чехове отремонтировали 227 дорог, построили 30 новых и модернизировали 53 существующие игровые площадки, благоустроили 35 дворовых территорий. Также обустроили 73 народные тропы, 21 тротуар, 11 парковок и более 122 километров новых линий освещения. Создали комфортное пространство на набережной реки Теребенка. Преобразили парк «Дубки», бульвар Антона Павловича Чехова, сквер «Энергомаш».

«Вся наша деятельность направлена на улучшение качества жизни людей в муниципальном округе Чехов, на его развитие и процветание», — подчеркнул глава муниципалитета Михаил Собакин.

Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Чехове реализуется масштабная программа модернизации объектов теплоснабжения. Уже обновили шесть участков сетей и приступили к реконструкции 12 котельных, в планах — 11 ЦТП и 234 участка коммуникаций. Сейчас работы идут на 39 объектах. Параллельно обновляется жилой фонд Чехова — 178 домов отремонтировали за эти пять лет.