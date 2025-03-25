Форум по содержанию прибрежных зон водоемов прошел в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске состоялся форум, посвященный реализации проекта «Программа по содержанию прибрежных зон водоемов и родников на территории городского округа „Живая река“». Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата и окружная Общественная палата.

На форуме собрались представители администрации городского округа, территориальных управлений, окружного Совета депутатов, предприниматели, а также представители предприятий, организаций и образовательных учреждений. Особое внимание уделялось школам, за которыми закреплены территории прибрежных зон и родников.

Представитель компании «Элинар» Артем Куимов поделился историей создания акции «Живая река», которая со временем выросла в масштабную программу. Участники форума обсудили нормативные документы, регулирующие деятельность Координационного совета при Торгово-промышленной палате, а также порядок реализации проекта.

Особый интерес вызвали выступления о поддержке программы школьниками и волонтерами. Участие молодежи в проекте стало важным примером экологической инициативы и заботы о природе.

Форум стал важным шагом в развитии программы «Живая река», направленной на сохранение природных ресурсов округа и привлечение внимания общественности к вопросам экологии.