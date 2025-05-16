Форум по развитию гостиничного бизнеса прошел в Солнечногорске

Более 120 представителей крупных отелей, глэмпингов, предпринимателей, бизнесменов и органов власти приняли участие в форуме «Развитие гостиничного и рекреационного бизнеса в Московской области» в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. На большой встрече обсудили меры поддержки и идеи для развития туристического и гостиничного направлений.

«Мы рассказали о мерах поддержки туристического бизнеса, которые оказывают на региональном и федеральном уровнях. А также о важности обратной связи через Центр управления регионом „Бизнес“, чтобы оперативно выявлять и устранять проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели», — подчеркнул Анатолий Мальцан.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан рассказал о механизме обратной связи с предпринимателями и инвесторами через Центр управления регионом «Бизнес», а также презентовал сервис «Бизнес на пляже». Председатель комитета Торгово-промышленной палаты Московской области Наталья Караськова поделилась опытом взаимодействия с турбизнесом. Бизнесмен Андрей Ковалев рассказал о процессе реставрации усадьбы Гребнева.

Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик выступил с докладом о развитии туризма в Солнечногорске, отметив, что в 2024 году муниципалитет посетило более 800 тысяч туристов, из которых свыше 135 тысяч участвовали в экскурсионных программах. Он подчеркнул, что объекты округа включены в туристические путеводители по Подмосковью, муниципалитет активно участвует в отраслевых выставках и стал частью федерального проекта «Государева дорога».

«Наш округ в туристической сфере — действительно достойный пример для других муниципалитетов. Мы стабильно входим в топ-10 самых приоритетных направлений в сфере туризма на территории Московской области. Нам есть что показать. Это и озеро Сенеж, и всевозможные усадьбы, комплексы для отдыха. Но всегда есть к чему стремиться. Поэтому на этом форуме обсуждаем идеи, взаимодействуем с инвесторами, показываем им площадки для развития бизнеса», — отметил Кирилл Типографщик.

Узнать о мерах поддержки предпринимателей в Московской области и Российской Федерации, получить помощь в сборе необходимых документов для субсидий и грантов можно в Центре «Мой бизнес» по адресу: Солнечногорск, улица Тельнова, дом № 3/2.