Форум по развитию добровольчества прошел в Солнечногорске

В Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске состоялся обучающий форум, посвященный развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций в Московской области. В мероприятии приняли участие представители администраций муниципальных образований региона и координаторы движения «Волонтеры Подмосковья».

Первый заместитель министра информации и молодежной политики Ольга Гребенщикова подчеркнула значимость волонтерского движения. Опыт столицы представил советник директора ГБУ «Мосволонтер» Христиан Раковский-Самойлов. В числе обсуждаемых тем были перспективы развития добровольчества до 2030 года и реализация национального проекта «Молодежь и дети».

«Форум стал важной площадкой для обмена опытом, выработки стратегических решений и укрепления взаимодействия между органами власти, волонтерскими организациями и представителями социально ориентированного бизнеса», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Во время встречи собравшиеся рассмотрели наиболее успешные практики регионального и муниципального уровня в сфере добровольчества. Организационную помощь и сопровождение участников оказали активисты движения «Волонтеры Подмосковья» из Солнечногорска.