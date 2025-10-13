Региональный форум по развитию добровольчества прошел в Домодедове. Его посетили более 100 руководителей и активистов движения «Волонтеры Подмосковья».

В ходе форума волонтеры обсудили меры поддержки добровольчества. Они уже позволили движению объединить более 58 тысяч человек. В структуру организации входит 56 штабов, 10 ресурсных центров и 27 добро-центров.

На полях форума обсудили ключевые мероприятия этого года. Среди них — проект «Доброе дело», в рамках которого в зону СВО уже направили более 8,4 тысячи тонн помощи. Кроме того, в этом году волонтеры провели большую работу при организации конкурса «Интервидение». Они встречали участников в аэропорту, помогали им с размещением и по другим вопросам.

Также более 3,98 тысячи активистов собирали голоса жителей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«„Волонтеры Подмосковья“ — это не просто движение, а настоящая экосистема поддержки и развития добровольчества. Благодаря созданной инфраструктуре и цифровым решениям мы смогли выстроить эффективную систему, где каждый активист может реализовать свой потенциал. Особенно ценно, что наши волонтеры одинаково успешно работают как в повседневной помощи жителям, так и в сложных кризисных ситуациях», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Кульминацией форума стала игра «Самый умный! Самый добрый! Маршрут Добра». Участники соревновались в эрудиции, знании истории России и Подмосковья.