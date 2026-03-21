Форум по работе городских служб пройдет в Химках 26 марта

К участию приглашаются председатели советов многоквартирных домов, представители ТСЖ, ТСН, ЖСК и активные жители. Форум состоится 26 марта в 17:00 (регистрация с 16:30) в пресс-центре стадиона «Арена Химки» (ул. Кирова, вл. 24, вход № 9).

«Форум „Управдом“ — важная площадка для диалога между жителями, управляющими организациями и властью. Обсудим подготовку к осенне-зимнему сезону, капремонт и обслуживание газового оборудования. Ждем всех желающих — ваше мнение важно для развития округа», — отметила депутат Юлия Мамай.

В программе:

— прием граждан специалистами «МосОблЕИРЦ», «Водоканала», Мособлэнерго, ФКР, Мособлгаза и управляющих компаний («Жилищник», «Алант», «Континент», «ВСК», «Жилищные инициативы»);

— выступление начальника управления ЖКХ и руководителя ассоциации председателей советов МКД;

— подготовка к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов;

— ход реализации программы капитального ремонта;

— техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

— сессия вопросов и ответов с представителями профильных организаций.



