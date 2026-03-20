Форум по модернизации ЖКХ пройдет в Подмосковье

25 марта в Доме Правительства Московской области пройдет отраслевой форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству». Мероприятие организовано Правительством Московской области при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В форуме примут участие Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, представители федеральных органов власти, регионов, отраслевых компаний, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также экспертного сообщества.

Московская область — регион с крупнейшей системой теплоснабжения в России. Здесь реализуется комплексная программа обновления ЖКХ с использованием проектного управления, стандартизации работы ресурсоснабжающих организаций и цифровых технологий.

«Модернизация ЖКХ — одна из наших ключевых программ, и для ее реализации принципиально важно, чтобы каждый, кто работает в этой сфере, был готов к трансформациям, внедрению умных технологий», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Деловая программа включает пленарную дискуссию и шесть тематических секций, посвященных финансовой устойчивости ресурсоснабжающих организаций, модернизации объектов теплоснабжения, внедрению отечественных технологических решений, цифровизации коммунальной инфраструктуры и повышению надежности систем жизнеобеспечения.

На площадке форума также будет организована выставка оборудования и технологических решений от российских и белорусских компаний.

Регистрация участников открыта на официальном сайте форума [rco2026.ru](http://rco2026.ru).