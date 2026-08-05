Форум по креативной экономике прошел в Дмитрове

Площадкой для проведения интенсива «Креативный город: территория возможностей» стал музей‑заповедник «Дмитровский кремль». Участие в мероприятии приняли представители различных сфер деятельности — те, кто готов направить свою интеллектуальную собственность, творческие идеи и талант на активное развитие округа и открыт к новым, нестандартным подходам в работе.

С приветственным словом к участникам обратился глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, который подчеркнул востребованность креативной экономики и индустрии. «Это направление, которое позволяет нам развивать территорию, делая ее привлекательной для туристов. Округу есть что показать людям. Форум должен стать площадкой, которая даст яркие идеи для более интенсивного развития креативной индустрии у нас в муниципалитете», — отметил Михаил Шувалов.

Спикеры рассказали участникам форума об инфраструктуре креативной экономики Подмосковья, возможностях региона и локальных решениях, а также о креативном мышлении как антикризисной технологии ведения бизнеса. Особое внимание уделили реальным практикам: на площадке представили опыт людей и команд, которые уже сегодня формируют новую городскую экономику и культурную среду своих территорий.

Спикеры из Дмитрова — депутат окружного совета, председатель комитета женщин‑предпринимателей Дмитровской ТПП, генеральный директор «Музея дмитровской лягушки» Юлия Хазова и предприниматель Мария Успехова — поделились опытом развития креативной индустрии в сфере туризма.

Главной задачей форума был поиск предложений для развития инфраструктуры. Интенсив стал не просто обменом знаниями, а реальной площадкой для генерации идей, способных дать новый импульс развитию округа.