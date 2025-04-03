Форум по духовно-нравственному воспитанию детей прошел в Дмитрове

Ежегодный форум Сергиево-Посадской епархии по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков собрал 350 участников в Дмитрове. Мероприятие прошло в Инженерной школе.

В форуме приняли участие руководители образовательных учреждений, представители управления образования и духовенства Подмосковья. Тема этого года —«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: опыт, задачи и перспективы развития».

Перед началом пленарной сессии участники ознакомились с выставкой передового опыта, где педагоги и воспитанники школ и детских садов представили свои наработки.

«Духовно-нравственное воспитание важно для всех нас, независимо от возраста и социального положения. Это процесс, который помогает стать лучше и вырастить детей достойными людьми — теми, кто живет по законам чести, долга, справедливости и милосердия. Наша страна опирается на традиционные ценности: веру в добро, стремление к нравственному долгу. Именно они должны стать основой жизни, чтобы мы могли воспитать поколение, способное созидать и защищать Родину», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Протоиерей Иоанн Монаршек, секретарь Сергиево-Посадского епархиального управления, передал благословение епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла.

«Мы все делаем одно большое дело — смотрим в будущее и стремимся сделать нашу страну лучше, а наших детей — достойными наследниками Русской земли», — подчеркнул протоиерей Иоанн Монаршек, секретарь Сергиево-Посадского епархиального управления.

Заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова отметила, что епархия и система образования в Подмосковье сотрудничают на протяжении 20 лет. За это время удалось повысить уровень преподавания «Основ религиозной культуры и светской этики». Она добавила, что родители разных национальностей выбирают модуль «Православие». В Дмитрове 100% семей отдали предпочтение этому курсу.

На заседании также выступили протоиерей, заместитель благочинного Дмитровского церковного округа Димитрий Скидаленко и начальник управления образования в Дмитрове Татьяна Малинникова. Они представили доклад о совместной работе системы образования и благочиний по формированию нравственности у детей дошкольного возраста.

В конце форума прошел праздничный концерт. Воспитанники детских садов и школ в Дмитрове представили творческие номера.