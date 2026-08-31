Форум педагогов прошел в Наро-Фоминске

Ежегодное августовское мероприятие провели 28 августа в школе № 4. Оно задает тон работе на предстоящий учебный год, а главной в этом году стала тема — «От зон развития к системным решениям: стратегия качества образования».

Заместитель главы округа Светлана Малыхина остановилась на результатах экзаменов, росте числа медалистов и развитии института наставничества — сегодня молодых специалистов сопровождают 72 педагога-наставника.

В фокусе внимания — профессиональная ориентация: в округе активно открываются предпрофессиональные классы, в том числе педагогические. В 2024/2025 учебном году их было четыре, сейчас количество растет.

В рамках форума прошла церемония награждения — областные и окружные награды получили педагоги, которые своим трудом доказывают, что качество образования начинается с любви к детям и профессии.

Почетным гостем мероприятия стал депутат Государственной думы Денис Майданов, представивший на школьной сцене гимн «Движения первых» — авторскую композицию, написанную специально для этой организации.

Особенно трогательным моментом стало приветствие молодых коллег, которые 1 сентября впервые переступят порог школы в новом статусе. Начальник Управления по образованию Анна Максимова поздравила новичков и отметила тех, кто уже заявил о себе на региональном уровне.

Среди них — Наталья Баринова из школы № 1 Наро-Фоминска и учитель физики из школы № 1 Апрелевки Ярослав Ежов, достойно представившие округ на форуме «Координаты перемен 2.0» в Дмитрове.