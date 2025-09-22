Форум «Ориентиры детства» прошел в Дмитровском округе

В масштабном мероприятии «Ориентиры детства: от идей до реализации» приняли участие педагоги и директора школ, юнармейцы, школьники всех возрастов, а также почетные гости, представители власти и общественности. Гости форума совершили настоящее путешествие по миру современного образования.

Каждая школа представила свои самые яркие достижения на интерактивных выставочных площадках. Центральным моментом мероприятия стало торжественное посвящение в ряды юнармейского отряда «Беркут» 14 учащихся Синьковской школы № 2. Значки и юнармейские книжки новобранцам вручили начальник местного отделения «Юнармии» Владимир Кузовлев и почетные гости.

Состоялась также жеребьевка команд Единой школьной Лиги на новый сезон. Дивизионы для 20 школ-участниц определили прославленные спортсмены — хоккеистка Анна Шохина и керлингист Кирилл Суровов.

Новый совместный проект с музеем-заповедником «Дмитровский кремль» «Школа юного экскурсовода» представил депутат и заместитель генерального директора музея Роман Сунгуров.

«Очень важно, что форум стал не просто дискуссионной площадкой, а настоящей кузницей конкретных дел. Посвящение в юнармейцы, старт лиги и школы экскурсоводов — это те реальные ориентиры, которые мы вместе устанавливаем для наших детей», — отметил временно исполняющий обазанности главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.