Форум о женском бизнесе пройдет в Подмосковье 20 сентября

Форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье. Женский бизнес» пройдет в усадьбе «Знаменское-Губайлово» 20 сентября. Участники обсудят проблемы самозанятых и пути их решения. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Ожидается, что участниками форума станут более 100 человек. Организатором выступает центр «Мой бизнес» совместно с НКО «Содействие женскому предпринимательству». Цель форума — улучшение условий для самозанятых, запуск новых проектов и информирование о мерах поддержки.

Спикерами выступят представители Сбера, маркетинговых агентств и тренеры по коммуникациям. Участники смогут узнать о возможностях региона, получить правовые советы и найти партнеров.

Чтобы принять участие в бизнес-мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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