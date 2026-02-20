Форум о здоровом образе жизни и красоте проведут в Коломне 28 февраля

В последний день зимы, 28 февраля, в Коломне пройдет форум-фестиваль «Разбуди энергию». Местом проведения станет арт-квартал „Патефонка“.

Организаторы приурочили событие к началу весны и посвятили его здоровому образу жизни, красоте, правильному питанию и ментальному благополучию.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу.

Психологи и коучи проведут закрытые сессии. Нутрициологи проконсультируют всех желающих индивидуально. Любители телесных практик смогут посетить занятия по йоге и медитации, освоить дыхательные упражнения и поучаствовать в утренних зарядках.

Кроме того, на площадке развернется весенний маркет. Там представят уникальные изделия ручной работы, авторские угощения, а также проведут творческие мастер-классы.

Для юных гостей организаторы отведут специальный детский островок. Там тоже будет работать свой маркет и проходить занятия

Форум-фестиваль продлится с 11:00 до 19:00.

Подробности можно найти на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».