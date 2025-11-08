Форум о туристическом и культурном потенциале наукограда прошел в Дубне

Жители наукограда и гости города перенеслись на 300 лет назад и приняли участие в петровской ассамблее в Дубне. В ОЭЗ «Дубна» состоялся форум «Дубна как точка роста национальных проектов России. 300-летняя эстафета истории: от Дубенской верфи до наукоемких производств ОЭЗ».

Впервые в коридорах конгресс-центра особой экономической зоны «Дубна» прогуливались дамы и господа в исторических костюмах. Здесь в необычном формате прошла встреча с историками, экскурсоводами, руководителями туристических компаний. Вместе с ними в прошлое окунулись сотрудники компаний-резидентов, школьники, студенты и ветераны.

На форуме говорили о наследии Петра I. В том числе обсуждали версию, что ровно 315 лет император основал в окрестностях Дубны судостроительную верфь, где было построено более 100 тьялок.