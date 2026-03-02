Форум о соцподдержке для инвалидов и пожилых прошел в Оррехово-Зуеве

Форум о развитии системы долговременного ухода, надомного обслуживания и паллиативной помощи для пожилых и инвалидов прошел в Орехово-Зуеве 25 февраля. Мероприятие состоялось при организации благотворительного фонда «Старость в радость». В нем участвовали представители министерств здравоохранения и социального развития.

Участники обсудили развитие долговременного ухода, повышение уровня комфорта и удовлетворенности пожилых и инвалидов, совершенствование обслуживания на дому.

Особое внимание уделили программам поддержки бойцов СВО, ветеранов и других нуждающихся. Эксперты также поговорили о сохранении и восстановлении физической активности и когнитивной функции у людей после тяжелых болезней и травм.

«Это мероприятие стало важным этапом в формировании эффективной системы социальной поддержки уязвимых категорий населения Подмосковья», — сказал главный внештатный специалист Минздрава по паллиативной помощи Ирина Ушканенко.

Задать вопросы о паллиативной помощи в Подмосковье можно по круглосуточному номеру +7 (498) 683-83-83.