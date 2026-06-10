Форум о системе менеджмента качества в здравоохранении прошел в Подмосковье

Межрегиональный форум о развитии системы менеджмента качества в здравоохранении прошел в Подмосковье. В нем приняли участие руководители медучреждений со всей страны, опытные управленцы, главные медсестры и представители частных организаций.

Как рассказали в региональном Минздраве, участники форума обсудили современные подходы к системе менеджмента качества, повышение экономической эффективности медучреждений, внедрения пациентоцентричных моделей оказания помощи и других практик. Особое внимание уделили обмену практиками.

«Сегодня качество медицинской помощи — это не только профессионализм врача и современное оборудование, но и грамотно выстроенные процессы внутри медицинской организации», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В рамках форума открыли ряд профильных секций, которые посвятили организации амбулаторной и стационарной помощи, перинатальной службе, лабораторной диагностике и другим направлениям.

«Система менеджмента качества позволяет эффективнее использовать ресурсы, снижать риски, повышать удовлетворенность пациентов и создавать единые стандарты оказания медицинской помощи. Для Подмосковья развитие этой системы является одним из приоритетных направлений модернизации здравоохранения», — заключил Забелин.

Минздрав Подмосковья, Национальным институтом качества Росздравнадзора и МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского подписали соглашения, по которому сформируют региональный центр компетенций Системы менеджмента качества.