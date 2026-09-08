Форум о развитии креативной экономики прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде 4 сентября прошел форум-интенсив «Креативный город: мода, дизайн и текстиль» в рамках фестиваля «ТекСТИЛЬный Посад». Участники обсудили развитие креативной экономики и создание новых точек притяжения в городах.

В одном зале собрались дизайнеры, модельеры, архитекторы, художники, фотографы, видеографы, саунд-дизайнеры, блогеры, предприниматели и туроператоры. Участники обсудили инфраструктуру креативной экономики Подмосковья, познакомились с успешными кейсами и командами, которые уже сегодня меняют городскую среду.

«Признаюсь честно — атмосфера была по-настоящему созидательной. От всей души благодарю Торгово-промышленную палату Московской области и всех наших надежных союзников за поддержку этого проекта. Отдельное спасибо обновленному Музею истории русского платка и шали — за уют и вдохновляющее пространство», — отметил временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов.

«Форум-интенсив „Креативный город: мода, дизайн и текстиль“ — это шанс не только узнать новое, но и вдохновиться на собственные действия. Мы создаем историю текстильного Посада вместе. Уверен, знания, полученные на форуме, позволят внедрить в нашу экономику новую порцию смелого креатива. Вместе мы сделаем Павловский Посад еще ярче», — подытожил Сергей Балашов.