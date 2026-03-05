Форум о поддержке женщин-инвалидов провели в Доме правительства Подмосковья

В Доме правительства Московской области 5 марта состоялся форум «Роль женщины с инвалидностью в современном обществе». Организатором выступила общественная организация «Колесница».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Регион свершений и возможностей».

Участники встречи говорили о том, какие меры поддержки уже действуют для женщин с инвалидностью и с какими трудностями им приходится сталкиваться в повседневной жизни. На форуме выступили участницы, которые добились успеха в спорте, бизнесе, медиа и общественной деятельности.

Они поделились личным опытом, а также рассказали о собственных проектах. Вела встречу инклюзивный блогер Надежда Штрекер.

Исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье Наталья Чудакова в своем выступлении отметила, что сейчас разговор о роли женщины касается равного доступа к ресурсам и возможностям.

По ее словам, задача бизнес-омбудсмена — оказывать предметную помощь предпринимателям, давать правовую оценку разным ситуациям, предлагать пути решения, при необходимости подключать компетентные органы и устранять нарушения. Важно, чтобы взаимодействие с государством становилось предсказуемым.

По итогам форума участники сформулировали предложения для законодательной и исполнительной власти региона. Одно из них касается доработки государственных цифровых сервисов — они должны стать доступными для незрячих пользователей.