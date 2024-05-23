Форум о патриотическом воспитании в детских садах прошел в Истре.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, в форуме участвовали воспитатели и учителя начальных классов из Красногорска, Волоколамска, Рузы, Клина, Одинцова и других округов. Своим опытом в области преемственности детского сада и школы поделились более 100 педагогов. Они рассказали о взаимодействии с родителями, патриотическом воспитании и проекте «Предшкола».

«Коллеги из Издательства „Просвещение“ показали наглядно современное оборудование с которым педагоги смогли познакомиться, потрогать, поработать на нем и посмотреть его в действии, чтобы потом приобрести себе в детский сад то, что действительно нужно и будет полезно детям», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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