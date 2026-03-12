Форум о новых стандартах капремонта домов прошел в Подмосковье

Первый областной форум «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации» прошел в Подмосковье. Он объединил более 400 экспертов, включая глав округов, их заместителей по вопросам ЖКХ, директоров подрядных организаций и УК.

На форуме обсудили реализацию программы капремонта в ближайшие три года. Особое внимание уделили синхронизации работ между всеми участниками процесса.

Вице-губернатор Владислав Мурашов напомнил, что в Подмосковье запустили проект по дополнительному обследованию технического состояния домов. Под эту работу попадут более 2,2 тысячи объектов.

«Внимание уделяется кровлям — у нас в Подмосковье сотни домов 50–70-х годов постройки, поэтому капремонт здесь дает ощутимый результат. Мы заключили первый в области контракт на поставку лифтового оборудования до 2032 года. За счет того, что все поставки лифтов будет осуществлять один завод, качество оборудования и его ремонта существенно изменится», — сказал он.

Только в этом году в регионе отремонтируют более двух тысяч многоквартирных домов, а всего в трехлетнюю программу вошли свыше 5,8 тысячи объектов.

«Среди ключевых нововведений этого года — заключение договоров подряда сроком до одного года. При этом один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. Кроме того, в реестр квалифицированных подрядных организаций теперь вошли для выполнения работ и муниципальные учреждения муниципальные управляющие компании», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

В рамках форума также прошли семинары, где представили обновленные стандарты работы, требования к качеству и регламенты контроля за соблюдением сроков.

Мероприятие сопровождала выставка по трем блокам: «Возрождение новых регионов России», «Работа Фонда капитального ремонта в Подмосковье» и «Стройконтроль».