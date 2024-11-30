Форум о новых правилах содержания домашних животных прошел в Красногорске

На форуме Московской областной Думы «Актуальные вопросы в области обращения с животными» участники смогли не только обсудить важные темы, но и лично убедиться в простоте чипирования домашних питомцев. Прямо на месте мобильный офис государственной ветеринарной службы предоставлял услугу чипирования и регистрации животных, которая с сентября этого года стала обязательной для всех владельцев четвероногих друзей в Подмосковье.

Пленарная часть форума была посвящена обсуждению ключевых вопросов: от правил содержания и выгула домашних животных до поддержки приютов и создания площадок для дрессировки собак. Светлана Алексеева, руководитель фонда помощи животным «Возьми счастье в дом», подчеркнула важность законодательных инициатив: «Без законов невозможно урегулировать проблему бездомных животных. Мы принимаем участие в разработке новых нормативов, которые сейчас активно рассматриваются».

Как отметил Александр Гогин, ведущий врач противоэпизоотического отдела Красногорской ветеринарной станции, процедура абсолютно безопасна для питомца. «Чип представляет собой инертную индукционную катушку, которая считывается сканером. Никаких батареек или активных веществ внутри нет, поэтому бояться нечего», — подчеркнул он.

Стоимость чипирования составляет 350 рублей. Для процедуры владельцу необходимо предоставить ветеринарный паспорт животного, свой паспорт и СНИЛС. Данные вносятся в защищённую базу, которая в перспективе станет частью федерального реестра. Чипирование поможет быстро найти питомца в случае его пропажи.

Сергей Новиков, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, отметил важность взаимодействия с волонтерами и общественными организациями: «Мы обсудили запросы приютов и волонтеров. В дальнейшем будем работать над решением их проблем».

Также прозвучали предложения о необходимости регулирования деятельности заводчиков собак. Сергей Керселян, председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку, предложил рассмотреть возможность создания соответствующего закона на региональном или федеральном уровне.

Форум стал важной площадкой для обсуждения гуманного отношения к животным и поиска решений для создания комфортной среды как для людей, так и для их четвероногих друзей.

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