Форум о лекарственной безопасности пройдет в первый день ПМЭФ-2026

В стартовый день Петербургского международного экономического форума 3 июня состоится деловая программа «Лекарственная безопасность». На ней эксперты со всей страны поговорят об инновациях в отрасли, обеспечении жителей важными препаратами и их разработке. Об этом рассказали в Фонде Росконгресс.

Форум «Лекарственная безопасность» начнется с фармацевтического завтрака, в котором примут участие представители власти, бизнес-сообщества и некоммерческого сектора. Они обсудят механизмы синхронизации научные, производственных и регуляторных решений для обеспечения лекарственной безопасности, а также меры господдержки для разработки инновационные молекул и отечественных субстанций.

Один из приоритетов государственной политики в этом направлении — внедрение инноваций, технологическая модернизация и суверенитет отрасли. Господдержка стимулирует инвестирование компаний в разработку препаратов.

Участники форума поговорят о доступности лекарств и инновационной терапии, равновесии меду потребностями жителей и возможностями системы здравоохранения.

«Особую важность приобретает объединение усилий всех заинтересованных сторон для выработки решений, направленных на развитие отечественного производства полного цикла, расширение ассортимента, повышение доступности препаратов и укрепление технологического суверенитета страны. Именно такой открытый профессиональный диалог позволяет формировать эффективные механизмы поддержки отрасли и обеспечивать ее долгосрочную устойчивость и развитие», — сказала заместитель Министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева.

В рамках сессии «Всесторонне о редких болезнях и орфанных препаратах: профилактика, диагностика, лечение» эксперты обсудят механизмы синхронизации медицинских и регуляторных решений для непрерывной помощи пациентам с орфанными заболеваниями.

Форум пройдет при поддержке Минздрава и Минпромторга России, а также комитета Госдумы по охране здоровья при организации Фонда Росконгресс.

Больше информации о событии — по ссылке.