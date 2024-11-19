Форум некоммерческих общественных организаций прошел в Павловском Посаде

Форум «НКО с нуля: от регистрации до получения грантов» прошел в Павловском Посаде. Он состоялся в школе № 10 имени Валерия Быковского.

На территории Павлово-Посадского городского округа активно функционирует более 100 некоммерческих общественных организаций. В рамках форума свои проекты представили самые активные из них, включая АНО «Центр развития и поддержки семьи „Росток“», который презентовал лауреатский проект «Добрые руки», а также команду Московской областной общественной организации родителей детей-инвалидов «Лучики надежды» и другие значимые инициативы.

В формате «вопрос-ответ» ведущие эксперты, такие как Евгений Арсентьев, Анатолий Никитин, Светлана Аргунова и Андрей Афанасьев, поделились своими знаниями о механизмах взаимодействия, юридических аспектах и социальном партнерстве, с которыми могут столкнуться НКО.

Форум также подчеркнул важность поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения Специальной Военной операции, что стало одной из ключевых тем обсуждений.

Это мероприятие стало отличной площадкой для обмена опытом между представителями НКО со всей Московской области, оставив положительные впечатления о нашем уютном городе и его активных гражданах.

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