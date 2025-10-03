Форум недропользователей ЦФО пройдет в Подмосковье 15-16 октября

В Коломне с 15 по 16 октября пройдет форум недропользователей Центрального федерального округа. Его организует Федеральное агентство по недропользованию при поддержке Минэкологии Подмосковья и Ассоциации недропользователей Черноземья.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что добыча полезных ископаемых — одна из ключевых отраслей экономики. Она развивается, появляются новые требования и меняется законодательство, поэтому важно, чтобы недропользователи и государственные структуры постоянно общались и вместе решали возникающие вопросы.

На форуме соберутся представители компаний-недропользователей, федеральных и региональных органов власти, организаций Роснедр, образовательных и научных учреждений, а также общественных организаций. В деловой программе участники обсудят актуальные проблемы геологоразведки и рационального использования недр, а также подведут итоги трех предыдущих форумов, проходивших в Туле, Калуге и Воронеже.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.