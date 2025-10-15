Форум недропользователей ЦФО начался в Коломне

Форум недропользователей Центрального федерального округа начался в Коломне. На полях мероприятия встретятся представители отраслевых органов власти, профильные образовательные учреждения и организации.

Основной темой деловой программы форума стали вопросы геологоразведки и недропользования. В первый день прошли две пленарные сессии, где участники обсудили государственное управление, цифровизацию процессов и последние изменения в законодательстве. Вторую сессию посвятили практическим аспектам и региональной специфике недропользования в ЦФО.

Позже участники обсудят конкретные направления развития отрасли.

«Сегодня мы детально обсудили комплекс мер, направленных на сбалансированное развитие недропользования. Конструктивный диалог между бизнесом и властью позволяет находить эффективные решения, которые помогут наращивать сырьевой потенциал, не забывая об экологии и долгосрочных интересах экономики», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

Форум организовало Федеральное агентство по недропользованию при поддержке Минэкологии Подмосковья и Ассоциации недропользователей Черноземья.