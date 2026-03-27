Форум «Навигатор безопасности» прошел в Ногинске

Мероприятие для педагогов, детей и родителей прошло в Академии творчества в Ногинске. Главный посыл встречи — научиться самому важному: сохранять жизнь, здоровье и благополучие наших детей.

Форум организован по инициативе главы Богородского округа Игоря Сухина, администрации муниципалитета и правоохранительных органов. О современных угрозах и мерах противостояния участникам рассказали полицейские, спасатели, врачи, специалисты по безопасности и психологии.

Сегодня безопасность не сводится только к знанию и соблюдению правил дорожного движения или пожарной осторожности. Терроризм и экстремизм остаются серьезным вызовом для всего мирового сообщества. Важно понимать: борьба с этими угрозами — это не только задача силовых структур. Это общее дело государства, общества, образовательных учреждений, семьи и каждого человека. Особую роль здесь играет профилактика.

После выступления спикеров участники перешли к практической части — тематическим интенсивам.

«Очень доступно до меня как до мамы донесли всю важность профилактики и общения с детьми на тему кибербезопасности и терроризма. Я надеюсь, что с помощью таких форумов больше людей узнают, как защитить своих близких», — поделилась депутат окружного совета Ольга Попова.