Форум молодых специалистов «Портфолио успеха» прошел в Раменском

Молодые специалисты сферы образования обменялись опытом в Раменском округе. Ключевой задачей мероприятия было обеспечить максимально комфортную адаптацию для всех новых сотрудников.

Основной упор сделали на мастер-классах для учителей. Ольга Майер, победитель московского областного конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям — 2019», представила программу «Как каждый день превратить в событие». Анна Сорокина, учитель начальных классов Раменской школы № 35 «Вектор успеха», провела занятие «Как увлечь класс одним движением бровей».

«Выбор профессии — это не просто работа, это призвание, которое требует особого душевного тепла, терпения и самоотдачи. Пусть каждый урок для наших специалистов становится открытием, встречи с учениками приносят радость, а работа дарит удовлетворение и счастье», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Муниципалитет на протяжении многих лет был одним из лидеров в Московской области по количеству молодых педагогов. В этом учебном году в образовательные учреждения округа пришли работать 89 молодых специалистов, из них 20 учителей начальных классов.