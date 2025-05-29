Форум молодых специалистов образовательных организаций прошел в Подмосковье

Форум «Молодые педагоги: новые лидеры профессионального образования» прошел в Подмосковье. В нем приняли участие более 100 молодых преподавателей колледжей и техникумов региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.
Открыл мероприятие начальник управления среднего профобразования Павел Феоктистов. В течение дня педагоги слушали лекции экспертов, участвовали в мастер-классах и тренингах, где не только получали новые знания, но и применяли их на практике.
Организаторы подчеркнули, что форум стал не просто площадкой для общения, но и местом, где обсуждали современные подходы к обучению студентов.
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