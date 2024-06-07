Форум молодых сотрудников РЖД прошел в Дубне

Делегация РЖД приняла участие в форуме молодежи Дирекции по ремонту тягового подвижного состава в Дубне. На нем обсудили развитие железнодорожного сообщения между Москвой и Дубной.

Молодые сотрудники дирекции работают по всей России — от Сахалина до Калининграда. На форуме в Дубне они смогли встретиться, обменяться опытом и обсудить планы на будущее.

«Мы бы хотели, чтобы частота и регулярность сообщения стала кратно выше, второй вокзал "Большая Волга — Дубна" точно требует ремонта и преображения», — отметил глава округа Максим Тихомиров.

Он добавил, что губернатор уже поддержал проект велодорожки «Дубненская кругосветка», которую проложат от вокзала.

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