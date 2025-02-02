Форум молодых педагогов впервые прошел в Домодедове

Например, на площадке «Учитель — учителю» молодые педагоги делились друг с другом опытом, который уже успели приобрести. Как сказала преподаватель английского языка Домодедовской школы № 1 Арина Нароушвили, учителю нужно учиться всегда.

«Современное поколение шагает настолько быстро вперед, что нужно учиться поспевать. Поспевать не только за детьми, но и за новыми техниками, новыми методами, новыми науками и прочее», — пояснила она.

На встречу приехала и глава округа Евгения Хрусталева, она обратилась к собравшимся с приветственным словом.

«Для учителя важна практика наставничества. Потому что именно наставник может и подержать в трудную минуту, и объяснить, и дать какие-то советы, и также привить любовь к профессии учителя. Дети — это наше все. А учитель — это все для наших детей», — подчеркнула руководитель муниципалитета.