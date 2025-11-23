Форум молодых педагогов прошел в Химках

Мастер-классы и дискуссии на педагогические темы организовали в рамках мероприятия «Вектор моих возможностей» в «Тридцать первой школе» в Химках. Главной темой стала роль учителя в эпоху нейросетей и ее укрепление.

На торжественной церемонии открытия выступили директор «Тридцать первой школы» Ольга Марасанова, начальник управления образования Юрий Кандалов, председатель ГК профсоюза Ольга Степанова и представители местного благочиния Игорь Улеско и Борис Мурзин.

Для участников организовали мастер-классы и работу дискуссионных площадок. Педагоги поговорили о роли соцсетей и блогинга в формировании образа современного учителя.

Учителя пришли к выводу, что примером успешного преподавателя можно считать образовательного блогера. Такой формат позволяет делать профессию популярной и привлекать молодежь в систему образования. А задача искусственного интеллекта в сфере образования — помочь готовить материалы.