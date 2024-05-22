Форум «Молодой предприниматель» прошел в университете кооперации в Мытищах

Форум «Молодой предприниматель» прошел в Российском университете кооперации в Мытищах, где собрал будущих бизнесменов округа. Студенты услышали от опытных предпринимателей городского округа Мытищи об их опыте создания и управления бизнесом.

Ребятам рассказали о возможностях, которые сегодня есть для молодых предпринимателей. Это студенческие гранты от сообщества «Нежный бизнес» в размере 100 тысяч рублей и международная премия.

В завершение мероприятия студенты представили свои проекты, после чего состоялось торжественное награждение. Участников форума отметили грамотами и ценными подарками.