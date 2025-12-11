Форум молодежных парламентов прошел в Солнечногорске

На базе лицея № 7 в Солнечногорске прошел окружной форум молодежных парламентов Дмитровского избирательного округа. В мероприятии приняли участие около 45 молодых парламентариев из Солнечногорска, Дмитрова, Лобни и Химок.

Форум стал площадкой для обсуждения развития молодежного парламентаризма, подготовки к выборам и реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни в Подмосковье.

Среди почетных гостей были глава Солнечногорска Константин Михальков, председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова, председатель Совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко, начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова и депутаты муниципальных советов депутатов.

В ходе встречи обсуждали важность участия молодежи в политической и общественной деятельности, а также роль лидеров общественного мнения. Спикеры на конкретных примерах рассказывали, как активная гражданская позиция, правильное расставление приоритетов и решительность в реализации инициатив способствуют позитивным переменам.

«Мы говорили о диалоге, о смелых проектах, о том, как важно не бояться предлагать и быть настойчивым в реализации идей. Именно такой разговор поколений помогает сохранить преемственность ценностей и вместе создавать комфортную среду для жизни», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Форум был направлен на объединение активной молодежи и установление ее взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти. Для участников провели тренинг по командообразованию, подробно рассказали о работе Московского областного молодежного парламента и представили межрегиональную акцию «Тест на знание Конституции Российской Федерации „Правовой экзамен“.

Мероприятие реализовалось в рамках проектов Московского областного молодежного парламента и «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».