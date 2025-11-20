Форум местного отделения «Единой России» прошел в Химках

Елена Землякова рассказала, что более 14 тысяч наказов жителей Химок, которые легли в основу Народной программы, были полностью отработаны. Это капитальный ремонт корпусов гимназии № 23, школы № 8, Химкинского роддома, благоустройство Химкинского лесопарка и парка Толстого, строительство надземного перехода вблизи ЖК «Солнечная система» и «Две столицы», и многое другое.

«Наша задача — продолжать работу над тем, чтобы каждый гражданин мог гордиться успехами России, Московской области, Химок», — отметила глава муниципалитета.

Мероприятие в Химках стало продолжением большого форума «Подмосковье-2026», определившего основные партийные цели и задачи на предстоящий выборный год. Химки стали одной из первых площадок проведения форума на муниципальном уровне. В нем приняли участие депутаты Государственной думы Ирина Роднина, Московской областной думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, депутаты местного совета, общественники, молодогвардейцы, участники и ветераны специальной военной операции, представители крупнейших предприятий города.

Участники встречи обозначили планы на предстоящий год. В числе главных направлений работы — поддержка участников СВО. В продолжение большой патриотической работы в городе глава Химок анонсировала запуск кампании «Нам есть кем/чем гордиться». Проект будет повествовать об уникальных людях округа.