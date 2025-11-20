Форум местного отделения «Единой России» прошел в Химках
Мероприятие открыла секретарь местного отделения партии, глава Химок Елена Землякова. Основной темой обсуждения стали итоги реализации Народной программы.
Елена Землякова рассказала, что более 14 тысяч наказов жителей Химок, которые легли в основу Народной программы, были полностью отработаны. Это капитальный ремонт корпусов гимназии № 23, школы № 8, Химкинского роддома, благоустройство Химкинского лесопарка и парка Толстого, строительство надземного перехода вблизи ЖК «Солнечная система» и «Две столицы», и многое другое.
«Наша задача — продолжать работу над тем, чтобы каждый гражданин мог гордиться успехами России, Московской области, Химок», — отметила глава муниципалитета.
Мероприятие в Химках стало продолжением большого форума «Подмосковье-2026», определившего основные партийные цели и задачи на предстоящий выборный год. Химки стали одной из первых площадок проведения форума на муниципальном уровне. В нем приняли участие депутаты Государственной думы Ирина Роднина, Московской областной думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, депутаты местного совета, общественники, молодогвардейцы, участники и ветераны специальной военной операции, представители крупнейших предприятий города.
Участники встречи обозначили планы на предстоящий год. В числе главных направлений работы — поддержка участников СВО. В продолжение большой патриотической работы в городе глава Химок анонсировала запуск кампании «Нам есть кем/чем гордиться». Проект будет повествовать об уникальных людях округа.