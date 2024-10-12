Форум Комитета семей воинов Отечества прошел в Красногорске

Третий региональный форум Комитета семей воинов Отечества состоялся в Красногорске. Мероприятие началось с молебна в соборе Святителя Николая, после чего руководитель КСВО Юлия Белехова обратилась к участникам форума, подчеркнув, как важно сохранять гуманность на пути к победе.

Белехова призвала участников следовать путем любви и веры, не поддаваясь жестокости и унынию. Она выразила уверенность, что победа неизбежна, однако ключевым остается сохранение человечности. За профессионализм в работе с участниками СВО и их семьями Белехова вручила благодарственные письма руководителям региональных штабов КСВО.

Руководитель КСВО Московской области Марина Мигунова отметила, что 57 руководителей городских округов уже в третий раз встречаются в таком формате. Она подчеркнула, что главная цель форума — объединение усилий единомышленников, которые поддерживают военнослужащих на передовой.

Мигунова рассказала о проводимой работе в округах, включая встречи с семьями, организацию творческих мастер-классов, плетение маскировочных сетей и посещение госпиталей. Она также акцентировала внимание на образовательных проектах для детей участников специальной военной операции, в том числе на курсы иностранных языков, предлагаемые в сотрудничестве с Московским лингвистическим университетом.

«Благодаря единству мы справляемся со всеми препятствиями и шаг за шагом приближаем победу. Команда КСВО — это сильные женщины великой России!» — указала Мигунова.

На форуме также выступил создатель и координатор чата «КСВО. Разговор с психологом» Евгений Мартынов, который поделился успехами в организации психологической поддержки. Он рассказал о пути создания этого чата как быстрого, бесплатного и анонимного помощника для людей, испытывающих тревожные состояния, связанные с СВО.

Мартынов пояснил, что общение в чате анонимно, а информационная безопасность обеспечивается премодерацией обращений. За несколько месяцев работы чата поступило более 500 запросов, подавляющее большинство из которых касаются эмоциональных переживаний пользователей, связанных с участием их близких в СВО. Он добавил, что команда чата продолжит делать все возможное для оказания поддержки тем, кто в этом нуждается, и напомнил ссылку для подключения.

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